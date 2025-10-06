В Британии объявили Макрона хромой уткой за возрождение хаоса 1950-х

Президент Франции Эмманюэль Макрон оказался в тяжёлом положении после отставки премьер-министра Себастьена Лекорню. Как пишет британская газета The Times, лидер превратился в хромую утку и отмечает, что его решение о досрочных выборах привело страну к политической нестабильности 1950-х годов.

«Опытные наблюдатели отмечают, что его катастрофическое решение о проведении внеочередных парламентских выборов в 2024 году, приведшее к подвешенному Национальному собранию, вернуло Францию ​​к хаосу 1950-х годов. Кабинеты меньшинства снова рушатся, как кегли, политические партии занимаются закулисными интригами, а электорат возмущён», — говорится в статье.

Аналитики The Times видят для Макрона лишь три основных сценария: назначить премьер-министра от левых сил, отказавшись от ключевых пунктов своей программы, повторно распустить парламент, рискуя победой ультраправых, или уйти в отставку. В качестве крайней меры рассматривается референдум, однако его предмет остается неочевидным.

Напомним, премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал в отставку, проработав на своем посту около месяца. До своего назначения на пост премьер-министра он являлся министром Вооружённых сил. Официальное уведомление о его новом назначении уже отправлено Франции Эмманюэлю Макрону.