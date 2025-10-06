Макрона поставили на счётчик и потребовали уйти в отставку вслед за премьером Франции

Политический кризис во Франции требует немедленного проведения досрочных парламентских выборов, поскольку иного выхода из сложившейся ситуации не существует. С таким заявлением после отставки премьер-министра Себастьена Лекорню выступила лидер фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

«И теперь возникает вопрос к президенту республики. Сможет ли он и дальше сопротивляться роспуску? Я призываю его распустить Национальное собрание, потому что мы достигли конца пути. Решения нет. И завтра его не будет. И поэтому единственное мудрое решение в данных обстоятельствах — это вернуться на избирательные участки», — заявила она.

Представители оппозиции во Франции требуют, чтобы президент республики Эмманюэль Макрон покинул свой пост. Основатель левой партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон призвал в соцсети Х к немедленному рассмотрению предложения 104 депутатов об отставке главы государства. Лидер парламентской фракции партии Матильда Пано заявили, что обратный отсчёт начался, Макрон должен уйти. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо тоже подчеркну, что после отставки премьер-министра Себастьена Лекорню настала очередь президента.

Напомним, премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал в отставку, проработав на своем посту около месяца. Соответствующее заявление уже направлено президенту страны Эмманюэлю Макрону. До назначения главой правительства Лекорню с мая 2022 года занимал кресло министра Вооружённых сил.