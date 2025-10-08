Парламент Франции отклонил предложение об импичменте Макрона

Бюро Национального собрания Франции официально отклонило резолюцию об отрешении от власти президента Эмманюэля Макрона, внесённую оппозиционной партией «Непокорившаяся Франция». Соответствующее решение было принято в ходе утреннего заседания высшего коллегиального органа нижней палаты парламента, о чём сообщило издание Figaro.

В ходе голосования депутаты от президентской партии единогласно выступили против импичмента, тогда как левые фракции, включая «зелёных» и социалистов, поддержали инициативу. Представители «Национального объединения» воздержались при голосовании. Инициатива об отставке Макрона была подписана 104 левыми парламентариями, что составляет почти пятую часть от общего числа депутатов Национального собрания. Это решение стало очередным этапом политического противостояния во Франции на фоне продолжающегося правительственного кризиса.

Ранее сообщалось, что во Франции наблюдается значительный рост недовольства политикой президента Эмманюэля Макрона. Проведённые опросы показывают, что 73% французских граждан считают его действия приведшими страну к кризисному состоянию. Более 60% респондентов поддерживают идею роспуска Национального собрания (нижней палаты парламента), а 76% возлагают на Макрона ответственность за неудачи правительства под руководством Габриэля Лекорню.