Франция на грани: Макрон готовится объявить о судьбе парламента

Францию ждёт вечер политических откровений: Эмманюэль Макрон обратится к нации в момент, когда страна балансирует на грани нового кризиса. Как сообщает издание Le Figaro, президент намерен выступить с заявлением уже в среду вечером по завершении 48-часового срока, который он дал ушедшему в отставку премьеру Себастьену Лекорню на консультации с партиями.

Французские СМИ не исключают, что президент может объявить о роспуске Национального собрания. На это указывают его встречи со спикером Сената Жераром Ларше и председателем Нацсобрания Яэль Брон-Пиве. Статья 12 Конституции Франции предусматривает такие консультации перед роспуском нижней палаты. Однако другие источники Le Figaro уточнили, что «это дискуссии, направленные на поиск точек равновесия».

Ранее Life.ru писал, что во Франции растёт недовольство Эмманюэлем Макроном. По данным опросов, 73% французов считают, что президент довёл страну до кризиса. Более 60% выступают за роспуск нижней палаты парламента, а 76% винят Макрона в провале правительства Лекорню.