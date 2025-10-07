«Непокорившаяся Франция» вновь инициировала процедуру импичмента Макрона

Во Франции начнут решать вопрос о запуске процесса импичмента в отношении президента страны Эмманюэля Макрона. Об этом заявила лидер парламентской фракции левой партии «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано. Бюро Национального собрания (нижняя палата французского парламента) приступит к дискуссиям 8 октября.

«Завтра будет созвано Бюро Национального собрания. Оно рассмотрит наше предложение об отрешении (Макрона. — Прим. Life.ru) от власти, которое было подписано 104 парламентариями», — пояснила Пано журналистам телеканала BFMTV.

Бюро Нацсобрания — это высший коллегиальный орган нижней палаты французского парламента. По словам Пано, пора поставить точку в президентстве Макрона из-за неэффективности его политики. Она напомнила, что команда президента ввергла государство в ужасающий политический кризис. Если Бюро одобрит решение об импичменте, то далее его должна утвердить законодательная комиссия и депутаты. Затем документ поступит в верхнюю палату парламента — Сенат.

Ранее Life.ru писал, что в Британии назвали Макрона «хромой уткой» после провала правительства. Аналитики отметили, что его политика вернула страну к хаосу 1950-х годов. Партия «Непокорившаяся Франция» уже инициировала процедуру импичмента в отношении Макрона в 2024 году, но идею не одобрили.