6 октября, 19:19

Politico: Отставка премьера Франции Лекорню погружает Макрона в хаос

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Отставка премьер-министра Франции Себастьена Лекорню и его правительства, ставшая причиной падения евро, усилила политический кризис в республике. Произошедшее ввергает французского лидера Эмманюэля Макрона в хаос. Такое мнение приводит газета Politico.

Издание напомнило, что буквально месяц назад Макрон назначил Лекорню на должность главы кабмина.

«Отставка Лекорню усугубляет и без того масштабную политическую нестабильность во Франции и, вероятно, усилит давление на президента», говорится в материале.

«Петушку плевать на Францию»: Медведев высмеял Макрона после отставки Лекорню
«Петушку плевать на Францию»: Медведев высмеял Макрона после отставки Лекорню

Напомним, что премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал в отставку, проработав на этой должности около месяца. До назначения главой правительства он занимал пост министра Вооружённых сил. Сообщается, что официальное уведомление о его отставке уже направлено президенту.

