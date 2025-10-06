Politico: Отставка премьера Франции Лекорню погружает Макрона в хаос

Отставка премьер-министра Франции Себастьена Лекорню и его правительства, ставшая причиной падения евро, усилила политический кризис в республике. Произошедшее ввергает французского лидера Эмманюэля Макрона в хаос. Такое мнение приводит газета Politico.

Издание напомнило, что буквально месяц назад Макрон назначил Лекорню на должность главы кабмина.

«Отставка Лекорню усугубляет и без того масштабную политическую нестабильность во Франции и, вероятно, усилит давление на президента», — говорится в материале.

Напомним, что премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал в отставку, проработав на этой должности около месяца. До назначения главой правительства он занимал пост министра Вооружённых сил. Сообщается, что официальное уведомление о его отставке уже направлено президенту.