Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала повторное назначение Себастьена Лекорню на пост премьер-министра Франции, который он покинул менее недели назад. По её словам, подобные кадровые перестановки свидетельствуют о глубоком кризисе демократических институтов в Пятой Республике.

Ранее правительство Франции сообщило о том, что президент Эмманюэль Макрон вновь доверил Лекорню пост премьер-министра и поручил ему сформировать новый кабинет министров.

«Премьер-министром Франции вновь назначен Себастьен Лекорню, который заявил, что Франции нужна стабильность. На фоне политических репрессий во Франции этот акт отчаяния сигнализирует о тотальном кризисе демократии — мнение французов больше не учитывается», — сказано в заявлении Захаровой.

К своему сообщению дипломат приложила изображение значка с надписью «за безотходную технологию», на котором был схематично изображён слон, просовывающий хобот под собственный хвост.

Напомним, что Лекорню подал в отставку с поста премьер-министра Франции 6 октября, пробыв на этой должности всего 27 дней. Позже он заявил о готовности провести заключительные консультации с представителями различных политических сил с целью сформировать новое правительство. До начала своей работы в должности главы правительства Лекорню с 20 мая 2022 года занимал пост министра Вооружённых сил Франции, где активно работал над модернизацией армии.