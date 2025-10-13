Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

13 октября, 00:16

Трамп спрогнозировал возможное урегулирование кризиса на Украине Путиным

Дональд Трамп заявил о вероятности урегулирования украинского кризиса российским лидером Владимиром Путиным, общаясь с прессой на борту личного самолёта. Американский лидер отметил, что, по его мнению, достижение договорённостей по украинскому вопросу было бы выгодным для Путина, но предостерёг о негативных последствиях в случае провала.

«Президент Путин выглядел бы великолепно, если бы ему удалось урегулировать это. И я думаю, что он это урегулирует, но мы посмотрим. А если он не урегулирует — для него это плохо кончится», — заявил Трамп.

Трамп намерен обсудить с Путиным поставки «Томагавков» Украине
Трамп намерен обсудить с Путиным поставки «Томагавков» Украине

Ранее Дональд Трамп заявлял о желании обсудить с Владимиром Путиным возможность передачи Украине крылатых ракет «Томагавк». Он выражал уверенность в том, что ему придётся поговорить с Россией об этом вопросе, уточнив, что это может стать новым шагом эскалации.

Антон Голыбин
