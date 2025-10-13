Трамп спрогнозировал возможное урегулирование кризиса на Украине Путиным

Дональд Трамп заявил о вероятности урегулирования украинского кризиса российским лидером Владимиром Путиным, общаясь с прессой на борту личного самолёта. Американский лидер отметил, что, по его мнению, достижение договорённостей по украинскому вопросу было бы выгодным для Путина, но предостерёг о негативных последствиях в случае провала.

«Президент Путин выглядел бы великолепно, если бы ему удалось урегулировать это. И я думаю, что он это урегулирует, но мы посмотрим. А если он не урегулирует — для него это плохо кончится», — заявил Трамп.