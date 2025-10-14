Песков: О передаче «Томагавков» следует судить после встречи Трампа и Зеленского

Оценку возможной передачи американских крылатых ракет «Томагавк» Украине следует давать после встречи президент США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля призвал дождаться предстоящих переговоров в Вашингтоне, чтобы проанализировать их итоги. Он добавил, что пока информация о ракетах основана на газетных сообщениях, а не на официальных данных.

«Давайте дождёмся и посмотрим на заявления, послушаем, проанализируем их», — сказал Песков.