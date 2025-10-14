Песков: О передаче «Томагавков» следует судить после встречи Трампа и Зеленского
Обложка © Life.ru
Оценку возможной передачи американских крылатых ракет «Томагавк» Украине следует давать после встречи президент США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля призвал дождаться предстоящих переговоров в Вашингтоне, чтобы проанализировать их итоги. Он добавил, что пока информация о ракетах основана на газетных сообщениях, а не на официальных данных.
«Давайте дождёмся и посмотрим на заявления, послушаем, проанализируем их», — сказал Песков.
Напомним, Владимир Зеленский получил официальное приглашение в Белый дом, где 17 октября запланирована его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщается, он намерен обсудить вопрос поставок дальнобойных ракет, а также провести встречи с представителями американского политического истеблишмента, включая сенаторов, конгрессменов и оборонные компании. Со своей стороны, Дональд Трамп подтвердил своё намерение принять Зеленского в указанную дату.
