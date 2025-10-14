«‎Я всё улажу!» В Британии узнали, кто способен сорвать поставку Tomahawk на Украину

Помощник президента США Стив Уиткофф специально не даёт повода Дональду Трампу резко шагнуть в сторону Киева. Он будет настаивать, что не стоит провоцировать Москву поставками ракет Tomahawk, поскольку в итоге РФ не отступится, а градус конфликта лишь усилится. Об этом заявил у себя на YouTube-канале британский аналитик Александр Меркурис.

«Он (Уиткофф) скажет, что мол, давайте не давать Трампу повода думать, что эти ракеты Tomahawk смогут напугать россиян и заставить пойти на уступки. Я всё с ними (Россиянами) улажу чуть позже», — сказал аналитик.

Меркурис полагает, что Уиткофф понимает бесполезность угроз в данном случае: отправка столь заметного вооружения лишь ознаменует новый виток напряжения, на который Россия ответит жёстче. Такое развитие, считает эксперт, рискует затянуть войну, а не приблизить мир.