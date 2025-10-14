Сектор Газа
«‎Я всё улажу!» В Британии узнали, кто способен сорвать поставку Tomahawk на Украину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexyz3d

Помощник президента США Стив Уиткофф специально не даёт повода Дональду Трампу резко шагнуть в сторону Киева. Он будет настаивать, что не стоит провоцировать Москву поставками ракет Tomahawk, поскольку в итоге РФ не отступится, а градус конфликта лишь усилится. Об этом заявил у себя на YouTube-канале британский аналитик Александр Меркурис.

«Он (Уиткофф) скажет, что мол, давайте не давать Трампу повода думать, что эти ракеты Tomahawk смогут напугать россиян и заставить пойти на уступки. Я всё с ними (Россиянами) улажу чуть позже», — сказал аналитик.

Меркурис полагает, что Уиткофф понимает бесполезность угроз в данном случае: отправка столь заметного вооружения лишь ознаменует новый виток напряжения, на который Россия ответит жёстче. Такое развитие, считает эксперт, рискует затянуть войну, а не приблизить мир.

Уиткофф: План Трампа по Газе может отразиться на ситуации на Украине
Ранее президент США заявил о планах обсудить возможные поставки ракет Tomahawk с главой РФ Владимиром Путиным. Вместе с тем на этой неделе у него запланировала встреча с лидером киевского режима Владимиром Зеленским, который приедет в Белый дом.

