Уиткофф: План Трампа по Газе может отразиться на ситуации на Украине

План американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта в Газе может повлиять на разрешение украинского кризиса. Такое мнение в интервью Fox News высказал спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

«Президент хочет видеть мир повсюду. Дело не только в Газе. Речь о том, как это будет реализовываться в других регионах Ближнего Востока и к чему приведет. Может даже будет применено к России и Украине», — заявил он.

Уиткофф добавил, что оба конфликта требуют решения, однако план урегулирования конфликта в Газе уже существует, в отличие от украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа представила план из 20 пунктов по урегулированию конфликта в секторе Газа. Он предполагает отказ движения ХАМАС от участия в управлении Газой и формирование временных международных стабилизационных сил для ввода в регион. Также в план включено немедленное предоставление гуманитарной помощи и восстановление инфраструктуры после подписания соглашения.