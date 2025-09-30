Египет и Катар передали ХАМАС план Трампа по прекращению войны в Газе

Египет и Катар передали представителям палестинского движения ХАМАС предложенный США план по урегулированию военных действий в секторе Газа, сообщает Al Jazeera. По данным телеканала, ХАМАС обязался внимательно изучить данную инициативу.

Член политбюро ХАМАС Махмуд Мардави, со своей стороны, заявил, что движение пока не получало никаких новых предложений по прекращению войны. Однако, по его словам, сообщения СМИ дают повод думать, что план Трампа носит произраильский характер.

«Ни ХАМАС, ни иные палестинские фракции до сих пор официально не получили новое предложение США по Газе. Мы узнали о его существовании только после публичных заявлений, однако из того, что мы видим, можно сделать вывод, что этот план крайне близок к израильской переговорной позиции», — заявил Мардави.

По его словам, ХАМАС внимательно изучит инициативу американской стороны после того, как получит её от посредников. Представитель палестинского движения подчеркнул, что ХАМАС «не примет никаких предложений, не предоставляющих палестинцам гарантий реализации их права на самоопределение».