14 октября, 21:17

Трамп считает свои отношения с Путиным очень хорошими, несмотря на Украину

Обложка © Х / whitehouse

Президент США Дональд Трамп признался, что разочарован темпом урегулирования конфликта на Украине, но подчеркнул, что сохраняет хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

«Я очень разочарован, потому что у меня с Владимиром были очень хорошие отношения. Вероятно, они остаются такими. Я не знаю, почему он продолжает эту войну», – сказал Трамп во время выступления в Белом доме.

Американский лидер отметил, что конфликт на Украине вступает в четвёртый год. По его словам, Путин должен был завершить его «за неделю».

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп меняет подход к конфликту на Украине. Его заявление о возможных поставках ракет Tomahawk Киеву показывает корректировку стратегии США. Слова республиканца одновременно могут быть давлением на Москву и сигналом о готовности к дипломатическому диалогу.

Юния Ларсон
