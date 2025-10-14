Любимчики и «совсем не нравятся»: Трамп разделил лидеров ЕС на два лагеря

Американский президент Дональд Трамп признался, что испытывает неприязнь к некоторым европейским лидерам, а отдельные политики ЕС ему «совсем не нравятся». Об этом сообщает Daily Mail, цитируя политика во время его выступления на саммите по сектору Газа в Шарм-эш-Шейхе.

«Я знаю многих из вас уже очень давно. <…> Есть несколько человек, которые мне не особо нравятся, но я не скажу вам, кто именно. Есть несколько человек, которые мне совсем не нравятся», — заявил Трамп.

Он не стал называть имена этих «неприятных» личностей, но также добавил, что среди политиков у него есть и любимчики, в частности их он охарактеризовал как «друзей» и «замечательных людей».

Ранее Life.ru писал, что президент США Дональд Трамп подписал мирную сделку по сектору Газа на саммите в Шарм-эш-Шейхе. В мероприятии участвовали представители Египта, Катара и Турции, а также несколько европейских лидеров. Всего на саммит прибыло более 20 чиновников из разных стран. По словам американского президента, документ должен обеспечить долгожданное прекращение боевых действий.