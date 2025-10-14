Сценарии развития: Как завершение войны в Газе при Трампе повлияет на регион

Первая фаза разработанного администрацией Дональда Трампа плана по достижению мира в Газе близится к завершению. Прекращение огня между Израилем и ХАМАС достигнуто, израильские граждане, удерживаемые в плену, освобождены и возвращены. Эксперты предвидят два возможных сценария дальнейшего развития ситуации в Газе. Ключевым вопросом, по их мнению, является определение структуры управления сектором Газа и перспективы восстановления разрушенной инфраструктуры региона.

Наиболее сложным этапом станет реализация второго этапа мирной инициативы Дональда Трампа, подразумевающего создание временного правительства на территории сектора и восстановление инфраструктуры. Научный сотрудник ИМЭМО РАН Татьяна Тюкаева объяснила, что говорить о полном урегулировании палестино-израильского конфликта преждевременно, поскольку существует множество неразрешённых противоречий.

Эксперт подчёркивает, что на данный момент можно констатировать завершение активных боевых столкновений и начало восстановительных работ, однако остаётся открытым вопрос о продолжительности текущего перемирия. Тюкаева уверена, что пока неясно, кто войдёт в состав новой администрации сектора Газа, насколько её деятельность будет законной в глазах палестинцев. ХАМАС стремится сохранить контроль над регионом, что неприемлемо для израильской стороны.

По мнению эксперта, в идеале новая администрация должна состоять из политиков, приемлемых для всех сторон, однако большинство из них связаны с Палестинской национальной администрацией, не пользующейся широкой поддержкой населения.

«Самый популярный политик в Палестине – Марван Баргути, террорист, который находится в заключении в Израиле. Он осуждён на пять пожизненных сроков, его не обменивали и вряд ли будут обменивать», — пояснила Тюкаева в беседе с РИА «ФедералПресс».

По мнению научного сотрудника ИМЭМО РАН, на данном этапе приоритетом должно стать улучшение гуманитарной ситуации и создание приемлемых условий жизни для населения. Она считает, что возобновление провокаций со стороны ХАМАС и эскалация конфликта более вероятны, чем достижение долгосрочного мирного соглашения.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп подписал мирную сделку по сектору Газа на саммите в Шарм-эш-Шейхе. В мероприятии участвовали представители Египта, Катара и Турции. Президент США отметил, что путь к соглашению занял тысячи лет, но теперь документ вступает в силу и должен обеспечить долгожданное прекращение боевых действий.