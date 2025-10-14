Участники саммита в Шарм-эш-Шейхе согласовали дальнейшие шаги по Газе

Участники саммита мира в египетском Шарм-эш-Шейхе, посвящённого подписанию сделки о прекращении огня в секторе Газа, договорились о совместных усилиях для реализации положений соглашения. Об этом сообщает канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

«На саммите была подчёркнута необходимость сотрудничества международного сообщества для предоставления всех необходимых средств для выполнения соглашения», – отмечается в документе.

Международные участники согласились координировать усилия, чтобы обеспечить соблюдение условий прекращения огня и стабилизацию ситуации в регионе.

Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп подписал мирную сделку по сектору Газа на саммите в Шарм-эш-Шейхе. В мероприятии участвовали представители Египта, Катара и Турции. Президент США отметил, что путь к соглашению занял тысячи лет, но теперь документ вступает в силу и должен обеспечить долгожданное прекращение боевых действий.