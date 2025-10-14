Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 октября, 22:50

Участники саммита в Шарм-эш-Шейхе согласовали дальнейшие шаги по Газе

Обложка © Х / whitehouse

Обложка © Х / whitehouse

Участники саммита мира в египетском Шарм-эш-Шейхе, посвящённого подписанию сделки о прекращении огня в секторе Газа, договорились о совместных усилиях для реализации положений соглашения. Об этом сообщает канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

«На саммите была подчёркнута необходимость сотрудничества международного сообщества для предоставления всех необходимых средств для выполнения соглашения», – отмечается в документе.

Международные участники согласились координировать усилия, чтобы обеспечить соблюдение условий прекращения огня и стабилизацию ситуации в регионе.

Востоковед вернул Трампа с небес на землю после слов о конце конфликта в Газе
Востоковед вернул Трампа с небес на землю после слов о конце конфликта в Газе

Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп подписал мирную сделку по сектору Газа на саммите в Шарм-эш-Шейхе. В мероприятии участвовали представители Египта, Катара и Турции. Президент США отметил, что путь к соглашению занял тысячи лет, но теперь документ вступает в силу и должен обеспечить долгожданное прекращение боевых действий.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Египет
  • Сектор Газа
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar