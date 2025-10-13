Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
13 октября, 16:48

Трамп подписал мирную сделку по сектору Газа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IAB Studio

США и ряд посредников достигли соглашения о прекращении боевых действий в секторе Газа. Соответствующий договор был подписан американским президентом Дональдом Трампом на саммите в Шарм-эш-Шейхе при участии представителей Египта, Катара и Турции.

«Нам понадобилось 3 тысячи лет, чтобы дойти до этого дня, представляете? И это соглашение будет действовать», — подчеркнул хозяин Белого дома после подписания документа. Трансляцию мероприятия вела канцелярия ас-Сиси.

Напомним, американский президент сегодня прилетел в Египет, где идёт саммит по разрешению конфликта в секторе Газа. К встрече присоединились лидер Палестины Махмуд Аббас и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, а вот представители ХАМАС участвовать отказались. Сам Трамп считает, что на этом конфликт на Ближнем Востоке будет завершён.

Юрий Лысенко
