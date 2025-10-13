Трамп подписал мирную сделку по сектору Газа

США и ряд посредников достигли соглашения о прекращении боевых действий в секторе Газа. Соответствующий договор был подписан американским президентом Дональдом Трампом на саммите в Шарм-эш-Шейхе при участии представителей Египта, Катара и Турции.

«Нам понадобилось 3 тысячи лет, чтобы дойти до этого дня, представляете? И это соглашение будет действовать», — подчеркнул хозяин Белого дома после подписания документа. Трансляцию мероприятия вела канцелярия ас-Сиси.