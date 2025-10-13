Трамп: Война в Газе закончилась
Президент США Дональд Трамп заявил, что войне между Израилем и ХАМАС положен конец. Об этом он сообщил в Кнессете в ходе визита в еврейское государство, который транслировал парламент страны.
Трамп показывает мирный договор. Трансляция © Knesset.tv
«Война закончилась», — торжественно объявил Трамп и добавил, что палестинское движение ХАМАС готово выполнить пункт о разоружении, прописанный в мирном плане.
В гостевой книге Кнессета глава Белого дома написал, что этот прекрасный день станет «новым началом».
Ранее Life.ru рассказывал, что радикальное палестинское движение ХАМАС освободило первую группу заложников, которых два года держали в Газе. В общей сложности они должны будут отправить в Израиль 20 людей, передав их Международному комитету Красного Креста.
Обложка © Knesset.tv