Трамп: Война в Газе закончилась

Президент США Дональд Трамп заявил, что войне между Израилем и ХАМАС положен конец. Об этом он сообщил в Кнессете в ходе визита в еврейское государство, который транслировал парламент страны.

Трамп показывает мирный договор. Трансляция © Knesset.tv

«Война закончилась», — торжественно объявил Трамп и добавил, что палестинское движение ХАМАС готово выполнить пункт о разоружении, прописанный в мирном плане.

В гостевой книге Кнессета глава Белого дома написал, что этот прекрасный день станет «новым началом».

Ранее Life.ru рассказывал, что радикальное палестинское движение ХАМАС освободило первую группу заложников, которых два года держали в Газе. В общей сложности они должны будут отправить в Израиль 20 людей, передав их Международному комитету Красного Креста.