Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 октября, 08:46

Трамп: Война в Газе закончилась

Президент США Дональд Трамп заявил, что войне между Израилем и ХАМАС положен конец. Об этом он сообщил в Кнессете в ходе визита в еврейское государство, который транслировал парламент страны.

Трамп показывает мирный договор. Трансляция © Knesset.tv

«Война закончилась», — торжественно объявил Трамп и добавил, что палестинское движение ХАМАС готово выполнить пункт о разоружении, прописанный в мирном плане.

В гостевой книге Кнессета глава Белого дома написал, что этот прекрасный день станет «новым началом».

Индексы бирж Шанхая и Гонконга обвалились после угроз Трампа Китаю
Индексы бирж Шанхая и Гонконга обвалились после угроз Трампа Китаю

Ранее Life.ru рассказывал, что радикальное палестинское движение ХАМАС освободило первую группу заложников, которых два года держали в Газе. В общей сложности они должны будут отправить в Израиль 20 людей, передав их Международному комитету Красного Креста.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Knesset.tv

Владимир Озеров
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Израиль
  • Сектор Газа
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar