Индексы бирж Шанхая и Гонконга обвалились после угроз Трампа Китаю

Ключевые фондовые индексы Гонконга, Шанхая и Шэньчжэня возобновили снижение на фоне обострения торгового конфликта между США и Китаем. Поводом для новой волны продаж стали заявления президента США Дональда Трампа о готовности ввести 100% пошлины на весь китайский импорт и ограничить экспорт ПО.

Хан Сенг в понедельник обвалился на 3,49%, продолжив самую длинную серию падений за последние девять месяцев. Сильнее всего пострадал технологический сектор: индекс Hang Seng Tech рухнул на 4,54%. На материке также зафиксировано снижение: Shanghai Composite потерял 1,30%, а Shenzhen Component — 2,56%.

По мнению биржевых брокеров, новая угроза Трампа вызвала резкий всплеск неуверенности среди инвесторов. Ранее глава Белого дома заявил, что такие меры станут ответом на, по его словам, «исключительно агрессивную позицию» Пекина. В свою очередь, Министерство коммерции КНР предупредило, что власти страны примут решительные ответные меры в случае реализации этих планов.