Минкоммерции КНР: Китай ответит на повышение Трампом пошлин до 100%
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EQRoy
Власти Китая готовы предпринять решительные контрмеры в случае, если президент США Дональд Трамп увеличит пошлины на китайские товары до 100%. Об этом заявили в Министерстве Коммерции КНР.
В комментарии, опубликованном на сайте ведомства в связи с планами республиканца, было сказано, что заявление американской стороны является «классическим случаем двойных стандартов». В министерстве также отметили, что угрозы введением высоких пошлин не являются лучшим способом взаимодействия с Китаем.
«Упомянутое заявление американской стороны представляет собой классический случай двойных стандартов», — говорится в сообщении.
Напомним, с 1 ноября 2025 года США введут 100% пошлину на товары из Китая сверх действующих тарифов. Президент США Дональд Трамп в сети Truth Social объяснил решение «чрезвычайно агрессивной позицией» Пекина в торговых вопросах. Он заявил, что Китай намерен ввести масштабный экспортный контроль практически на все производимые им товары, а также на те, которые он даже не производит. США также введут пошлину, а также установят экспортный контроль на всё критически важное программное обеспечение.
