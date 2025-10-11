Валдайский форум
10 октября, 22:54

Заявления Трампа о Китае и новых пошлинах вызвали обвал крипторынка

Биткоин опустился ниже 105 тысяч долларов после заявлений Трампа о пошлинах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Devardo_Shiva45

Во время ночных торгов 11 октября 2025 года курс биткоина пробил отметку $104,764 тысяч. Снижение составило 13,68%, но через 15 минут котировки частично стабилизировались на уровне $111,338 тыс., уменьшившись всего на 8,25%. Об этом говорится на сайте Binance.

TON продемонстрировал резкое снижение: с $0,575 до $1,317, сокращение составило от 78,85% до 51,56%. Ethereum также упал: сначала курс опустился до $3 500,60 (минус 19,57%), затем к 00:34 мск вырос до $3 744,52, оставаясь на 13,91% ниже предыдущих значений.

ЦБ рассчитывает на принятие закона о криптовалютах в 2026 году
Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты установят 100% пошлину на товары из Китая сверх действующих тарифов. Отмечается, что решение связано с «чрезвычайно агрессивной позицией» Пекина в торговых вопросах. Белый дом также поставят экспортный контроль на всё критически важное программное обеспечение.

