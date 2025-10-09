ЦБ рассчитывает на принятие закона о криптовалютах в 2026 году

Банк России рассчитывает на принятие в 2026 году закона, регулирующего инвестирование в криптовалюты. Об этом заявил первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

«Мы бы очень хотели, чтобы законодательство, которое описывает все инвестирование в криптовалюты, было принято в 2026 году. Одновременно с этим и начал бы работу лицензионный процесс, чтобы до конца 2026 года может быть появились уже первые компании с соответствующими лицензиями», — сказал он.

По словам Чистюхина, после принятия закона потребуется около года на подготовку участников рынка и легализацию существующих структур, работающих с криптоактивами. Это позволит в 2027 году ввести изменения в правоохранительное законодательство, административный и уголовный кодексы, устанавливающие ответственность за нелегальный оборот цифровых активов.

Представитель ЦБ подчеркнул, что такой подход сможет сохранить инновационный потенциал инструмента, который уже стал утилитарным во многих юрисдикциях, одновременно защищая государственные и общественные интересы. Он также отметил, что предварительные дискуссии заняли достаточное время. Теперь необходимо достичь окончательного консенсуса для дальнейшего движения вперёд.

