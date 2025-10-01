Павел Дуров предсказал рост биткойна до миллиона долларов

Павел Дуров заговорил о будущем биткойна и сделал громкий прогноз. По словам основателя Telegram, стоимость первой криптовалюты может достичь миллиона долларов, и именно она позволила ему сохранить независимость и финансировать свой образ жизни.

В интервью американскому журналисту Лексу Фридману Дуров признался, что вложился в биткойн ещё в 2013 году, купив несколько тысяч монет примерно по 700 долларов за штуку.

«Я просто закинул туда пару миллионов и особо не парился», – отметил он.

Когда в следующем году курс обвалился до 200-300 долларов, многие выражали ему сочувствие, но сам предприниматель оставался спокоен. Он сказал, что верил в биткойн и был уверен, что так и должны работать настоящие деньги. Дуров добавил, что биткойн помог ему удержаться на плаву, пока Telegram оставался убыточным проектом.

«Некоторые думают, что если я могу снимать жильё в хороших домах или летать на частном самолёте, то это из-за доходов от Telegram. Но это неправда. Биткойн – то, что позволило мне финансировать жизнь. И я верю, что однажды он будет стоить $1 млн», – подчеркнул предприниматель.

Ранее Life.ru писал, что Павел Дуров рассказал о возможном покушении на него в 2018 году. Тогда он нашёл у двери своего дома странную посылку и вскоре почувствовал сильную боль и удушье. По словам основателя Telegram, это был единственный случай в его жизни, когда он думал, что умирает, а восстановиться полностью он смог лишь спустя несколько недель.