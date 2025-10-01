Интервидение
30 сентября, 21:28

«Боль затмила всё»: Павел Дуров едва не погиб несколько лет назад после странной посылки

Дуров рассказал, как в 2018 году его пытался отравить странный сосед

Павел Дуров. Обложка © Telegram / Pavel Durov

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что несколько лет назад мог стать жертвой отравления. По его словам, инцидент произошёл весной 2018 года, когда он возвращался домой и заметил возле двери таунхауса «странную посылку» от соседа. Через час после того, как он её открыл, предприниматель почувствовал резкую боль по всему телу, ему стало тяжело дышать, изменилось зрение и слух – Дуров признался, что в тот момент думал, что умирает.

«Я никогда не болел, здоровье у меня отличное. Но это был единственный случай, когда я реально думал о смерти», – рассказал он в интервью Лексу Фридману.

Основатель Telegram добавил, что после инцидента он две недели не мог ходить и полностью восстановился лишь через некоторое время. Дуров отметил, что не хотел рассказывать об этом публично, чтобы не пугать людей, особенно в период работы над блокчейн-проектом TON и взаимодействия с инвесторами.

Предприниматель подробно описал, как болезненные ощущения затмевали всё – сердце, желудок, суставы – и как он очнулся только на следующий день.

«Я упал на пол, но не помню этого, боль затмила всё», – вспомнил Дуров.

Дуров рассказал о вмешательстве французской разведки в выборы в Молдавии
Ранее Life.ru писал, что Павел Дуров назвал смерть активиста Чарли Кирка посягательством на свободу слова. Основатель Telegram подчеркнул, что это атака на фундаментальные права человека и свободу выражения мнений. Он призвал продолжать дело Кирка и защищать это важнейшее право.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

