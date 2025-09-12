Дуров назвал смерть активиста Кирка посягательством на свободу слова

«Смерть Чарльза Кирка — это посягательство на свободу слова. Он боролся за открытые дебаты, и враги истины возненавидели его за это», — написал Дуров в соцсетях.

По его словам, право на свободное выражение мнений сегодня находится под глобальной угрозой. Он предупредил, что исчезновение свободы слова неминуемо ведёт к утрате всех остальных свобод. Основатель мессенджера призвал продолжить дело Кирка по защите этого фундаментального права.