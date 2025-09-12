Единый день голосования
12 сентября, 18:36

Дуров назвал смерть активиста Кирка посягательством на свободу слова

Чарли Кирк. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / charliekirk1776

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров расценил гибель консервативного активиста Чарли Кирка как атаку на фундаментальные принципы свободы слова.

«Смерть Чарльза Кирка — это посягательство на свободу слова. Он боролся за открытые дебаты, и враги истины возненавидели его за это», — написал Дуров в соцсетях.

По его словам, право на свободное выражение мнений сегодня находится под глобальной угрозой. Он предупредил, что исчезновение свободы слова неминуемо ведёт к утрате всех остальных свобод. Основатель мессенджера призвал продолжить дело Кирка по защите этого фундаментального права.

Активиста Кирка убили патронами с идеологическими посланиями
Активиста Кирка убили патронами с идеологическими посланиями

Напомним, соратник президента США Дональда Трампа, сооснователь и исполнительный директор организации Turning Point USA Чарли Кирк получил огнестрельное ранение во время мероприятия в университете Юты и умер в больнице. Преступник сбежал. Но сегодня его задержали. Убийцей оказался 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон. Он прятался с винтовкой на крыше здания, чтобы произвести выстрел.

