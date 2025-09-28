Дуров рассказал о вмешательстве французской разведки в выборы в Молдавии

Французские спецслужбы пытались заставить основателя Telegram Павла Дурова ограничить работу оппозиционных каналов из Молдавии. По словам самого Дурова, в обмен ему предлагали помощь в судебных разбирательствах во Франции.

Дуров подчеркнул, что такие действия являются либо вмешательством в судебный процесс, либо попыткой использовать его правовое положение для влияния на политику в Восточной Европе.

«Если агентство действительно обращалось к судье — это было попыткой вмешательства в судебный процесс. Если же нет, и они лишь утверждали, что сделали это, тогда они использовали моё правовое положение во Франции для влияния на политические события в Восточной Европе», — написал предприниматель в соцсети X.

Он добавил, что Telegram проверил указанные властями каналы. По его словам, часть из них действительно нарушала правила и была удалена. Однако второй список включал легитимные ресурсы, объединённые только оппозиционной позицией. Их блокировку команда мессенджера отклонила.

Ранее Дуров заявил, что спустя год французские следователи так и не смогли установить его вину. По словам основателя Telegram, его арест был ошибкой полицейских и нанёс ущерб имиджу Франции как свободной страны.