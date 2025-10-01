Интервидение
30 сентября, 23:26

Дуров раскрыл значение популярной тюремной загадки о двух стульях

Павел Дуров раскрыл свой подход к решению сложных дилемм, прокомментировав популярную тюремную загадку о двух стульях. В интервью журналисту Лексу Фридману педприниматель пояснил, что эта головоломка символизирует ситуации выбора между неидеальными вариантами, с которыми он иногда сталкивается в бизнесе.

Дуров подчеркнул, что правильным решением в таких случаях является отказ от обоих предложенных вариантов и переосмысление самой проблемы.

«И думаю, правильный ответ: не делать ни того, ни другого. Переосмыслить сам вопрос. Придумать решение, которое превращает недостаток в преимущество», — подчеркнул основатель мессенджера Telegram.

Павел Дуров подарил своей девушке NFT-картинку за 500 тысяч рублей

Также в интервью Фридману Дуров поделился шокирующей историей о попытке отравления, произошедшей несколько лет назад. По его словам, инцидент случился весной 2018 года, когда он вернулся домой и заметил у двери своего таунхауса «необычную посылку» от соседа. Спустя всего час после того, как он открыл загадочный пакет, предприниматель ощутил внезапную и интенсивную боль, охватившую всё тело.

