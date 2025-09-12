Павел Дуров подарил своей девушке NFT-картинку за 500 тысяч рублей

Основатель Telegram Павел Дуров преподнёс своей возлюбленной, модели Юлии Вавиловой, цифровое изображение в формате NFT стоимостью около 500 тысяч рублей. Об этом сама Вавилова рассказала в сторис своего аккаунта в соцсетях. Подарком стала картинка в виде ракеты.

Дуров щедр на подарки для своей возлюбленной. Недавно он подарил Вавиловой NFT-лягушку стоимостью в 4,2 миллиона рублей. По словам создателя Telegram, Юлия использует мессенджер для сбора подарков в розовой и фиолетовой цветовой гамме. Кроме того, на день рождения счастливица получила ванну тирамису.