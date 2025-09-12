Единый день голосования
12 сентября, 10:31

Павел Дуров подарил своей девушке NFT-картинку за 500 тысяч рублей

Павел Дуров и Юлия Вавилова в Париже. Обложка © Telegram / Vavia&#x27;s

Павел Дуров и Юлия Вавилова в Париже. Обложка © Telegram / Vavia's

Основатель Telegram Павел Дуров преподнёс своей возлюбленной, модели Юлии Вавиловой, цифровое изображение в формате NFT стоимостью около 500 тысяч рублей. Об этом сама Вавилова рассказала в сторис своего аккаунта в соцсетях. Подарком стала картинка в виде ракеты.

В описании бизнесмен оставил шуточный комментарий: «Не показывай это [президенту Франции] Эмманюэлю [Макрону], посадить захочет».

Павел Дуров: Горжусь, что Telegram использовали для протестов против Макрона
Павел Дуров: Горжусь, что Telegram использовали для протестов против Макрона

Дуров щедр на подарки для своей возлюбленной. Недавно он подарил Вавиловой NFT-лягушку стоимостью в 4,2 миллиона рублей. По словам создателя Telegram, Юлия использует мессенджер для сбора подарков в розовой и фиолетовой цветовой гамме. Кроме того, на день рождения счастливица получила ванну тирамису.

