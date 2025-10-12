«Не беспокойтесь»: Трамп призвал не паниковать из-за обострения отношений Китая и США

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп призвал население не переживать относительно возможных осложнений взаимоотношений Америки с Китаем. По словам главы государства, нынешняя ситуация связана лишь с временными трудностями, с которыми столкнулся китайский лидер Си Цзиньпин. Американская сторона настроена на сотрудничество и помощь, а вовсе не на ухудшение положения китайской экономики.

«Не беспокойтесь о Китае, всё обязательно разрешится благополучно. Наш уважаемый коллега, товарищ Си, испытывает некоторые трудности. Никто не желает ухудшения обстановки ни нам самим, ни китайскому народу. Мы стремимся именно поддержать, а не ослабить экономику Китая», — подчеркнул глава Белого дома у себя в соцсетях.

Напомним, в ответ на китайские ограничения на экспорт редкоземельных элементов Минобороны США планирует инвестировать $1 млрд в свои стратегические запасы. Основная часть средств предназначена для закупки кобальта ($500 млн) и сурьмы ($245 млн), а также тантала ($100 млн) и скандия ($45 млн). Эти материалы незаменимы для производства вооружений и высокотехнологичной продукции. Решение уже привело к скачку цен на рынке и панике среди западных трейдеров.