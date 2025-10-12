Министерство войны США планирует пополнить стратегические запасы критически важных минералов до $1 млрд. В перечне — кобальт до $500 млн, сурьма $245 млн, тантал $100 млн и скандий $45 млн. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на документы Агентства оборонной логистики.

Решение вызвано новыми ограничениями экспорта из Китая на редкоземельные металлы и магнитные материалы, незаменимые в вооружениях и передовых технологиях. Изменчивость поставок привела к резкому росту цен на такие элементы, как германий и сурьма, и породила панические настроения у западных трейдеров.

Представитель отрасли подчеркнул, что власти наконец признают стратегическую значимость этих ресурсов. Хотя масштабное накопление запасов для западных стран ещё в зачаточном состоянии, интерес к созданию резервов явно усиливается.

Для США эти минералы — не просто сырьё, а критический элемент национальной безопасности: они требуются для радаров, систем обнаружения ракет и множества других военных систем. Пентагон пытается минимизировать риск разрыва цепочек поставок и снизить зависимость от внешних игроков.

Ранее в Китае заявили, что Россия приняла два решения, направленные на нормализацию и улучшение отношений с США. К примеру, Москва сделала официальное заявление о том, что позитивный контакт со Штатами соответствует национальным интересам РФ.