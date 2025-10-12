Китай готовит ответ на случай запрета США на полёты над Россией

Пекин не станет бездействовать, если Вашингтон ограничит полёты китайских авиаперевозчиков над территорией России при рейсах в США или обратно. Об этом заявил директор Института международных исследований при Нанкинском университете профессора Чжэн Аньгуана в беседе с РИА «Новости».

В первую очередь возможны ограничения в авиационной сфере: Китай может запретить или сузить доступ американских бортов к китайскому воздушному пространству. Это прямой и зеркальный инструмент давления, который усложнит маршруты и логистику для авиакомпаний обеих стран.

Чжэн также не исключил применения асимметричных санкций. В качестве примера он назвал сворачивания поставок редкоземельных элементов и других промышленных компонентов, востребованных в самолётостроении США — меры, способные затронуть производственные цепочки и тех, и других.

Эксперт подчеркнул, что возможные ответные шаги будут рассчитываться с учётом баланса интересов и экономических последствий, однако принцип «взаимности» останется ключевым при формировании реакции Пекина.

Ранее американские СМИ писали, что Вашингтон готовит ответные меры после решения Пекина сократить экспорт редкоземельных металлов в Штаты. Известно, что США собирались наложить санкции на несколько китайских компаний.