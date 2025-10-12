Валдайский форум
Китай предложил США обсудить взаимные портовые сборы с судов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GreenOak

Министерство коммерции КНР обратилось к Соединённым Штатам с предложением признать ошибки и возобновить переговоры по вопросам портовых сборов для судов. Китай заявил, что введённые американской стороной меры нарушают нормы Всемирной торговой организации (ВТО) и принципы равноправия и взаимовыгоды. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что Пекин обязан принять контрмеры для защиты законных прав и интересов, кроме того, китайская сторона неоднократно выражала своё «глубокое недовольство и решительное несогласие» касательно соглашения о морском транспорте.

«Мы надеемся, что США признают свою ошибку, будут действовать в одном направлении с Китаем и вернутся на правильный путь диалога и консультаций», — говорится в заявлении.

Ранее в Министерстве коммерции Китая также заявили о готовности Пекина предпринять решительные меры, в случае, если американский лидер Дональд Трамп увеличит пошлины на китайские товары до 100%. Было сказано, что угрозы введением высоких пошлин не являются лучшим способом взаимодействия с Пекином.

