12 октября, 05:05

Минкоммерции КНР: Китай не запрещает экспорт редкоземельных металлов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sony Herdiana

Китайские власти не планируют запрещать экспорт редкоземельных металлов и в соответствии с установленными правилами продолжат выдавать лицензии на их поставки. Соответствующее заявление распространило Министерство коммерции КНР.

«Экспортный контроль КНР — это не запрет на поставки. В ответ на заявки, соответствующие требованиям, мы будем выдавать лицензии», — говорится в заявлении.

Как пояснило Министерство коммерции КНР, Китай вводит экспортный контроль над некоторыми товарами в связи с международной нестабильностью и конфликтами. В ведомстве подчеркнули, что Пекин действует как ответственная держава, стремясь способствовать миру, стабильности и выполнению своих международных обязательств.

По словам представителей ведомства, Китай заранее уведомил все заинтересованные стороны о предстоящих мерах. В заявлении также выражена готовность Пекина к диалогу и сотрудничеству в области экспортного контроля для защиты глобальных цепочек поставок.

Напомним, что власти Китая готовы предпринять решительные контрмеры в случае, если президент США Дональд Трамп увеличит пошлины на китайские товары до 100%. В комментарии, опубликованном на сайте ведомства в связи с планами республиканца, было сказано, что заявление американской стороны является «классическим случаем двойных стандартов». В министерстве также отметили, что угрозы введением высоких пошлин не являются лучшим способом взаимодействия с Пекином.

BannerImage
Алена Пенчугина
