Чёрный список: США планируют ответить на ограничения со стороны Китая

Вашингтон готовит меры в ответ на решение Пекина сократить поставки редкоземельных металлов. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

«По словам людей, знакомых с ситуацией, США готовят ряд возможных ответных мер, включая санкции в отношении китайских компаний, новый экспортный контроль и внесение китайских компаний в чёрный список для торговли», — говорится в материале.

Отмечается, что эксперты обсуждают, не слишком ли жёстко повел себя Пекин и не играет ли реакция американского лидера Дональда Трампа в пользу Китая. Согласно бывшему эксперту ЦРУ по Китаю Деннису Уайлдеру, председатель КНР Си Цзиньпин получил то, чего хотел — эмоциональную реакцию республиканца.

Ранее стало известно, что саммит АСЕАН в Куала-Лумпуре может столкнуться с серьёзным дипломатическим кризисом из-за условий участия президента США Дональда Трампа. Американская администрация потребовала исключить представителей Китая из церемонии подписания мирного соглашения между Таиландом и Камбоджей как обязательное условие для визита.