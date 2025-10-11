Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

11 октября, 08:27

Трамп требует от АСЕАН не допускать Китай до мирной церемонии Таиланда и Камбоджи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Предстоящий саммит АСЕАН в Куала-Лумпуре может столкнуться с серьёзным дипломатическим кризисом из-за условий участия президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает китайское издание Sohu.

Американская администрация потребовала исключить представителей Китая из церемонии подписания мирного соглашения между Таиландом и Камбоджей как обязательное условие для визита Трампа. По данным издания, Белый дом стремится монополизировать роль миротворца в урегулировании конфликта вокруг храма Та-Моан-Том, где ранее погибли десятки людей.

«Американская сторона поставила Малайзии жёсткое условие: участие Трампа возможно лишь при исключении представителей Китая из мирной церемонии между Таиландом и Камбоджей», — цитирует материал РИА «ФедералПресс».

Как отмечают китайские журналисты, Вашингтон не готов делиться дипломатическими лаврами с Пекином, несмотря на совместные усилия по достижению перемирия. По сведениям СМИ, Трамп лично настаивает на руководящей роли в церемонии и полном исключении китайских официальных лиц. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим оказался в сложной ситуации, вынужденной балансировать между интересами США, Китая и других стран АСЕАН.

Особую напряжённость создаёт позиция Таиланда и Камбоджи, открыто благодаривших Китай за посредничество и не желающих отказываться от его поддержки. Внутри Малайзии также растёт критика в адрес Трампа, однако правительство придерживается прагматичного подхода. Наблюдатели предупреждают, что саммит рискует превратиться в арену геополитического противостояния вместо укрепления регионального сотрудничества.

Напомним, Дональд Трамп ранее посетовал, что их запланированная встреча с главой КНР Си Цзиньпином может быть уже не актуальна. Глава Белого дома объявил Пекин в создании монополии на рынке магнитов и редкоземельных металлов и пригрозил серьёзными экономическими санкциями. В частности, было объявлено о 100% торговых пошлинах на импорт из Поднебесной сверх уже имеющихся тарифов. Рынки отреагировали резким падением акций. При этом глава США дал понять, что не отменял встречу с китайским коллегой, но не уверен, что она состоится.

Юрий Лысенко
