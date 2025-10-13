ХАМАС освободил первую группу из семи заложников в рамках сделки с Израилем

Радикальное палестинское движение ХАМАС освободило первую группу из семи заложников, которых удерживали в секторе Газа в течение двух лет. Об этом сообщает Reuters.

В числе освобождённых оказались Алон Охель, Матан Ангрест, Эйтан Мор, Гали и Зив Берманы, Омри Миран и Гай Гильбоа-Даллал. Процесс освобождения всех 20 израильских заложников из Газы проходит в два этапа и завершится в 10:00 по местному времени, что совпадает с московским. Освобождённых передадут представителям Международного комитета Красного Креста. После проверки их доставят на военную базу и при необходимости направят в медицинские учреждения.

В рамках сделки Израиль должен освободить около двух тысяч палестинских заключённых. Большинство из них отправят в Газу или соседние страны. 154 палестинских заключённых, которых освободят из израильских тюрем по соглашению о прекращении огня, будут депортированы в другие страны, сообщил офис по делам палестинских заключённых, аффилированный с ХАМАС.