Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 октября, 05:26

ХАМАС освободил первую группу из семи заложников в рамках сделки с Израилем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Радикальное палестинское движение ХАМАС освободило первую группу из семи заложников, которых удерживали в секторе Газа в течение двух лет. Об этом сообщает Reuters.

В числе освобождённых оказались Алон Охель, Матан Ангрест, Эйтан Мор, Гали и Зив Берманы, Омри Миран и Гай Гильбоа-Даллал. Процесс освобождения всех 20 израильских заложников из Газы проходит в два этапа и завершится в 10:00 по местному времени, что совпадает с московским. Освобождённых передадут представителям Международного комитета Красного Креста. После проверки их доставят на военную базу и при необходимости направят в медицинские учреждения.

В рамках сделки Израиль должен освободить около двух тысяч палестинских заключённых. Большинство из них отправят в Газу или соседние страны. 154 палестинских заключённых, которых освободят из израильских тюрем по соглашению о прекращении огня, будут депортированы в другие страны, сообщил офис по делам палестинских заключённых, аффилированный с ХАМАС.

Радикалов ХАМАС обвинили в попытке взять Газу под контроль и свести счёты с «предателями»
Радикалов ХАМАС обвинили в попытке взять Газу под контроль и свести счёты с «предателями»

Ранее палестинское движение ХАМАС заявляло о готовности начать освобождение заложников утром 13 октября, если Израиль освободит около двух тысяч палестинских заключенных. Также 13 октября в Египте должен состояться саммит, посвящённый урегулированию конфликта в секторе Газа.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Сектор Газа
  • Израиль
  • хамас
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar