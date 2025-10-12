ХАМАС начнёт освобождать заложников утром 13 октября
Палестинское движение ХАМАС заявило, что планирует начать отпускать заложников утром 13 октября. Об этом сообщил Agence France-Presse представитель боевиков Осама Хамдан.
По словам Хамдана, обмен заключёнными будет проводиться согласно утверждённому договору. Израиль со своей стороны должен будет отпустить примерно две тысячи палестинских заключённых.
В тот же день, 13 октября, в египетском городе Шарм-эш-Шейх пройдёт саммит по урегулированию конфликта в секторе Газа. Председателями встречи выступят президент Абдель Фаттаха ас-Сиси и лидер США Дональда Трампа, а всего в переговорах будут участвовать более 20 стран.
