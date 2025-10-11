СМИ узнали о тайном сотрудничестве Израиля с арабскими странами в области безопасности

На протяжении трёх лет ряд арабских стран развивали скрытые контакты с Израилем в сфере безопасности, несмотря на публичное осуждение войны в секторе Газа. Об этом свидетельствуют внутренние документы Центрального командования ВС США, проанализированные The Washington Post.

Согласно полученным материалам, Бахрейн, Египет, Иордания, Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия проводили закрытые консультации с израильскими военными представителями, несмотря на публичную критику действий Израиля в секторе Газа. В документах отмечается, что определяющим фактором для такого сотрудничества стала общая угроза со стороны Ирана, который характеризовался как элемент так называемой «оси зла».

Встречи высокопоставленных военных чиновников проходили конфиденциально на американских военных объектах в нескольких арабских странах. Обсуждались различные аспекты региональной безопасности, включая методы противодействия подземным тоннелям. Участники подчёркивали, что сотрудничество не направлено на создание формального военного альянса, а Кувейт и Оман рассматривались как потенциальные партнёры для будущего взаимодействия.

Ранее сообщалось, что поставки российских истребителей МиГ-29 способны значительно усилить защиту Ирана против имеющихся у Израиля самолётов F-15 и F-16. Есть несколько предположений, по которым Иран мог предпочесть российские самолёты китайским истребителям J-10. Одна из них: сделка по бартерной схеме.