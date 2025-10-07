«Очень сильный сигнал»: Трамп рассказал о первой реакции Ирана на его план по Газе
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason
Президент США Дональд Трамп заявил о первых серьёзных сигналах от Ирана по вопросу сделки в Газе. По его словам, переговоры о прекращении конфликта могут начать двигаться быстрее, чем ожидалось.
«Фактически у нас даже был очень сильный сигнал, как вы знаете, от Ирана, что они хотели бы, чтобы это было сделано», – сообщил американский лидер.
Ранее Life.ru писал, что Белый дом опубликовал 20-пунктный план Дональда Трампа по Газе. В нём предлагается немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов. План предусматривает временный контроль над сектором Газа технократическими властями под международным надзором. Президент США рассчитывает, что первая фаза плана, связанная с освобождением заложников, будет завершена в течение недели.
