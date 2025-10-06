Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
6 октября, 12:29

Трамп заявил, что Америка проигрывала войны из-за своей политкорректности

Обложка © ТАСС / АР

Президент США Дональд Трамп уверен, что Америка часто проигрывала войны из-за своей «политической корректности». Об этом глава Белого дома сказал на параде в честь ВМС США в штате Вирджиния. По его мнению, пора поменять ситуацию.

«Проблема с Вьетнамом в том, что мы перестали сражаться за победу. Мы бы легко победили. Легко бы выиграли в Афганистане. Легко бы выиграли любую войну. Но мы были политкорректными. Теперь мы не политкорректнымы побеждаем», объяснил американский лидер.

Ранее Дональд Трамп, общаясь с журналистами, назвал «хорошей идеей» предложение президента РФ Владимира Путина о продлении на год количественных ограничений, предусмотренных ДСНВ. Договор, подписанный Россией и США в 2010 году, устанавливает ограничения на количество развёрнутых ядерных боезарядов и средств их доставки. Срок его действия истекает в феврале 2026 года. В Кремле увидели повод для оптимизма в ответе Трампа.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
