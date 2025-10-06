Трамп направил 400 солдат Национальной гвардии из Техаса в другие штаты

Американский президент Дональд Трамп приказал отправить из Техаса 400 Нацгвардейцев для развёртывания в других штатах. Об этом заявил губернатор Иллинойса Джей Роберт Прицкер.

«Сегодня вечером президент Трамп отдаёт приказ 400 членам Национальной гвардии Техаса о развёртывании в Иллинойсе, Орегоне и других местах на территории Соединенных Штатов. Ни один из представителей федерального правительства не позвонил мне напрямую, чтобы обсудить или скоординировать это решение», — написал он в соцсети X.

Губернатор отметил, что Национальная гвардия состоит из мужчин и женщин, выполняющих службу во имя граждан, и не должна использоваться в политических целях. Он призвал каждого американца высказаться и «помочь остановить это безумие».

Прицкер также обратился к коллеге из Техаса. Он попросил губернатору Грега Эбботта отозвать поддержку распоряжения республиканца и не координировать действия с федералами. Политик вновь подчеркнул, что у президента нет законных оснований направлять военные подразделения в другие штаты без согласия местных руководителей и соответствующих процедур.

Ранее Трамп отправил 300 солдат Национальной гвардии штата Иллинойс в Чикаго. Согласно официальной версии, решение принято для обеспечения безопасности федеральных работников и объектов из-за «жестоких беспорядков и беззакония», которые не были пресечены местными властями. Притцкер назвал распоряжение ненужным и «сфабрикованным представлением, а не реальной попыткой обеспечить безопасность».