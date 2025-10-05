Трамп распорядился отправить 300 бойцов Нацгвардии в Чикаго

Американский президент Дональд Трамп отправил 300 солдат Национальной гвардии штата Иллинойс в Чикаго. Об этом пишет ABC News со ссылкой на представителя Белого дома Эбигейл Джексон.

Отмечается, что решение принято для обеспечения безопасности федеральных работников и объектов из-за «жестоких беспорядков и беззакония», которые не были пресечены местными властями. Согласно Джексон, президент Трамп не будет закрывать глаза на беззаконие, царящее в американских городах.

Губернатор Иллинойса Джей Роберт Притцкер сообщил, что охрана получила уведомление от Пентагона утром. Он назвал распоряжение ненужным и «сфабрикованным представлением, а не реальной попыткой обеспечить безопасность». По его словам, военное ведомство администрации республиканца поставило ультиматум: либо штат направляет собственные войска, либо это делает федеральная власть. Притцкер подчеркнул, что требовать от губернатора действий против воли штата «абсолютно возмутительно и не по-американски».

Ранее губернатор Иллинойса Джей Притцкер заявил, что Трамп планирует перевести под федеральный контроль 300 бойцов Национальной гвардии штата. Американский лидер в сентябре заявил о любви к так называемому запаху депортаций. Президент США также пригрозил городу Чикаго, пообещав, что тот вскоре поймёт, почему оборонное ведомство было переименовано в Министерство войны.