Бойцы пограничной службы США приступили к «наведению порядка» в Чикаго
ABC 7: Силы пограничной службы США прибыли в Чикаго и начали задержания
Обложка © X / U.S. Immigration and Customs Enforcement
Бойцы погранично-таможенной службы Соединённых Штатов прибыли в Чикаго на фоне намерений американского лидера Дональда Трампа ввести в город силы национальной гвардии для наведения порядка. Такой информацией делится телеканал ABC 7.
«Федеральные иммиграционные агенты заполонили центр Чикаго в воскресенье днём, задержав множество человек», — сказано в заявлении СМИ.
Губернатор Иллинойс Джей Прицкер, со своей стороны, сообщил, что прибывшие в Чикаго бойцы вооружены. По его словам, федеральные агенты запугивают местных жителей.
Также ранее мэр Портленда Кит Уилсон подверг критике решение президента США Дональда Трампа об отправке войск в город. По его словам, Портленд не нуждается в дополнительном военном присутствии. Он также заявил, что американская история хранит память об «актах угнетения», а в Портленде нет «беззакония или насилия», если только сам республиканец не планирует их спровоцировать.
