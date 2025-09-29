Интервидение
29 сентября, 01:52

Бойцы пограничной службы США приступили к «наведению порядка» в Чикаго

ABC 7: Силы пограничной службы США прибыли в Чикаго и начали задержания

Обложка © X / U.S. Immigration and Customs Enforcement

Бойцы погранично-таможенной службы Соединённых Штатов прибыли в Чикаго на фоне намерений американского лидера Дональда Трампа ввести в город силы национальной гвардии для наведения порядка. Такой информацией делится телеканал ABC 7.

«Федеральные иммиграционные агенты заполонили центр Чикаго в воскресенье днём, задержав множество человек», — сказано в заявлении СМИ.

Губернатор Иллинойс Джей Прицкер, со своей стороны, сообщил, что прибывшие в Чикаго бойцы вооружены. По его словам, федеральные агенты запугивают местных жителей.

Трамп поручил отправить в американский город войска для борьбы с «внутренними террористами»
Также ранее мэр Портленда Кит Уилсон подверг критике решение президента США Дональда Трампа об отправке войск в город. По его словам, Портленд не нуждается в дополнительном военном присутствии. Он также заявил, что американская история хранит память об «актах угнетения», а в Портленде нет «беззакония или насилия», если только сам республиканец не планирует их спровоцировать.

Виталий Приходько
