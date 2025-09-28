Мэр Портленда Уилсон: Город не нуждается в отправленных Трампом войсках

Мэр Портленда Кит Уилсон подверг критике решение президента США Дональда Трампа об отправке войск в город. По его словам, Портленд не нуждается в дополнительном военном присутствии.

«Президент Трамп направил «все необходимые войска» в Портленд, штат Орегон. Количество необходимых войск равно нулю, как в Портленде, так и в любом другом американском городе», — высказался Уилсон.

Он также заявил, что американская история хранит память об «актах угнетения», а в Портленде нет «беззакония или насилия», если только сам республиканец не планирует их спровоцировать.

Ранее Дональд Трамп поручил министру обороны Питу Хегсету направить военные силы для обеспечения безопасности американского города Портленд от действий группы «Антифа». Решение было принято на фоне подписанного главой государства указа о признании «Антифа» террористической организацией. Поводом для ужесточения мер послужило убийство консервативного активиста Чарли Кирка.