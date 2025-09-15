Владимир Путин
15 сентября, 09:07

Трамп пригрозил чрезвычайным положением в Вашингтоне из-за миграционной политики

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

В Вашингтоне могут ввести режим чрезвычайного положения, если городские власти прекратят сотрудничество с федеральными структурами по вопросам регулирования миграции. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в свое соцсети Truth Social.

«Округ Колумбия превратился из одного из самых опасных и охваченных убийствами мест в США и даже во всем мире в один из самых безопасных всего за несколько недель. Он процветает, рестораны, магазины и предприятия переполнены, и впервые за десятилетия там практически больше нет преступности», — написал он.

Он предупредил, что в случае прекращения сотрудничества он объявит чрезвычайное положение и при необходимости прибегнет к федерализации, чтобы обеспечить контроль над миграционной ситуацией в столице.

Трамп предложил направить войска в Мэриленд для борьбы с преступностью
Ранее сообщалось, что Мексика достигла договорённости с государственным секретарём США Марко Рубио о новой программе сотрудничества в области приграничной безопасности и противодействия преступной деятельности. Программа строится на принципах взаимности, уважения суверенитета и территориальной целостности, совместной и дифференцированной ответственности, а также взаимного доверия между странами.

Милена Скрипальщикова
