Трамп пригрозил чрезвычайным положением в Вашингтоне из-за миграционной политики

В Вашингтоне могут ввести режим чрезвычайного положения, если городские власти прекратят сотрудничество с федеральными структурами по вопросам регулирования миграции. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в свое соцсети Truth Social.

«Округ Колумбия превратился из одного из самых опасных и охваченных убийствами мест в США и даже во всем мире в один из самых безопасных — всего за несколько недель. Он процветает, рестораны, магазины и предприятия переполнены, и впервые за десятилетия там практически больше нет преступности», — написал он.

Он предупредил, что в случае прекращения сотрудничества он объявит чрезвычайное положение и при необходимости прибегнет к федерализации, чтобы обеспечить контроль над миграционной ситуацией в столице.