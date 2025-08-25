Трамп предложил направить войска в Мэриленд для борьбы с преступностью

Американский лидер Дональд Трамп предложил губернатору штата Мэриленд Уэсу Муру помощь в борьбе с преступностью. В соцсети Truth Social президент США заявил, что для этих целей может направить в штат военных.

«Если Уэс Мур нуждается в помощи, как нуждался Гэвин Ньюсом в Лос-Анджелесе, то я отправлю туда «войска», что уже было сделано в соседнем Вашингтоне, и быстро избавлюсь от преступности», — говорится в сообщении республиканца.

Хозяин Белого дома обратил внимание на то, что город Балтимор в Мэриленде находится на четвёртом месте в США по количеству убийств.