Трамп готовит масштабную операцию по развёртыванию Нацгвардии в 19 штатах
Fox News: Нацгвардия США мобилизует 1700 бойцов для борьбы с преступностью
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee
В рамках усиления мер по борьбе с нелегальной миграцией и преступностью администрация США инициировала масштабную мобилизацию сил Национальной гвардии. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на документы Пентагона и анонимных официальных лиц.
Согласно полученным данным, до 1700 военнослужащих Национальной гвардии будут направлены в 19 штатов для поддержки Министерства внутренней безопасности. В перечень штатов, где развернут операции, вошли: Алабама, Арканзас, Флорида, Джорджия, Айдахо, Индиана, Айова, Луизиана, Небраска, Невада, Нью-Мексико, Огайо, Южная Каролина, Южная Дакота, Теннесси, Техас, Юта, Вирджиния и Вайоминг. Ожидается, что наибольшее количество военнослужащих будет размещено в Техасе, который традиционно является ключевым регионом в миграционной политике.
Военнослужащие будут выполнять вспомогательные функции в интересах Иммиграционной и таможенной службы (ICE), включая управление документацией, логистическое обеспечение, материально-техническую поддержку и обработку дел нелегальных мигрантов на местах. Подчёркивается, что персонал Национальной гвардии не будет заниматься непосредственными арестами или правоохранительной деятельностью.
Как сообщили в Национальной гвардии Вирджинии, в настоящее время мобилизовано менее 2% от утвержденного состава сил. Около 60 военнослужащих — солдат и лётчиков — начнут подготовку 25 августа и приступят к службе к началу сентября. Операции координируются губернаторами штатов, а масштабы развёртывания будут постепенно расширяться в ближайшие недели.
Ранее сообщалось, что Вашингтон решил оказать Украине поддержку с воздуха, но без непосредственного участия пилотов. США отказались от отправки своих лётчиков Киеву, однако согласились на использование беспилотников. Согласно решению Белого дома, пилоты будут использоваться исключительно для получения разведывательных данных с линии фронта, в то время как полное патрулирование будет осуществляться дронами.