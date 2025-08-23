Трамп готовит масштабную операцию по развёртыванию Нацгвардии в 19 штатах

В рамках усиления мер по борьбе с нелегальной миграцией и преступностью администрация США инициировала масштабную мобилизацию сил Национальной гвардии. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на документы Пентагона и анонимных официальных лиц.

Согласно полученным данным, до 1700 военнослужащих Национальной гвардии будут направлены в 19 штатов для поддержки Министерства внутренней безопасности. В перечень штатов, где развернут операции, вошли: Алабама, Арканзас, Флорида, Джорджия, Айдахо, Индиана, Айова, Луизиана, Небраска, Невада, Нью-Мексико, Огайо, Южная Каролина, Южная Дакота, Теннесси, Техас, Юта, Вирджиния и Вайоминг. Ожидается, что наибольшее количество военнослужащих будет размещено в Техасе, который традиционно является ключевым регионом в миграционной политике.

Военнослужащие будут выполнять вспомогательные функции в интересах Иммиграционной и таможенной службы (ICE), включая управление документацией, логистическое обеспечение, материально-техническую поддержку и обработку дел нелегальных мигрантов на местах. Подчёркивается, что персонал Национальной гвардии не будет заниматься непосредственными арестами или правоохранительной деятельностью.

Как сообщили в Национальной гвардии Вирджинии, в настоящее время мобилизовано менее 2% от утвержденного состава сил. Около 60 военнослужащих — солдат и лётчиков — начнут подготовку 25 августа и приступят к службе к началу сентября. Операции координируются губернаторами штатов, а масштабы развёртывания будут постепенно расширяться в ближайшие недели.