США надумали поддержать Украину с воздуха, но без самолётов
CNN: США хотят поддерживать Украину с воздуха с помощью дронов вместо самолётов
Вашингтон отказался от идеи отправки пилотов на Украину, однако согласился на использование беспилотников для воздушной поддержки Киева. В Белом доме сочли «приемлемым» вариант, при котором пилоты будут задействованы только для получения снимков с линии фронта, а патрулирование полностью доверят дронам. Об этом сообщил CNN.
Американские военные в течение недели обсуждали возможные сценарии помощи Киеву в воздухе. Вопрос отправки лётчиков вызвал обеспокоенность в Вашингтоне — власти опасаются, что это может привести к прямой эскалации конфликта. Поэтому наиболее реальной альтернативой стала идея беспилотной поддержки.
Ранее глава украинского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет получить гарантии безопасности по образцу тех, что США предоставляют Израилю. По его словам, Киев рассчитывает определить архитектуру таких гарантий в течение ближайшей недели.