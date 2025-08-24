Мессенджер MAX
24 августа, 03:54

Пентагон намерен отправить военнослужащих в Чикаго

WP: Пентагон планирует отправить войска в Чикаго для борьбы с преступностью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

Пентагон рассматривает возможность отправки войск в Чикаго. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники в администрации.

Ведомство уже несколько недель разрабатывает планы развёртывания. Основная цель — снижение уровня преступности, регулирование числа бездомных и контроль над нелегальной миграцией. Среди обсуждаемых вариантов — привлечение нескольких тысяч военнослужащих национальной гвардии, а также возможное использование действующих подразделений армии.

Источники уточняют, что окончательные решения о масштабах и сроках операции пока не приняты. Властям столицы Иллинойса предстоит координация с федеральными структурами для подготовки логистики и обеспечения общественного порядка.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп собирался навести порядок в крупных американских городах. На очереди в его списке Нью-Йорк, Чикаго и Лос-Анджелес. А ранее стало известно, что США инициировали масштабную мобилизацию сил Национальной гвардии.

