Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 17:11

Трамп заявил о планах навести порядок в Нью-Йорке, Чикаго и Лос-Анджелесе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Президент США Дональд Трамп собирается продолжить свою кампанию по наведению порядков в крупных американских городах. На очереди в его списке Нью-Йорк, Чикаго и Лос-Анджелес.

«Потом я немного проверю Нью-Йорк. Давайте сделаем это. Давайте сделаем это вместе. Посмотрим, как быстро всё пройдёт, и если понадобится, мы сделаем то же самое в Чикаго, что просто катастрофа. У нас там мэр, который совершенно некомпетентен», — сказал Трамп журналистам.

Также республиканец добавил, что в зоне его внимания окажется и Лос-Анджелес. По его словам, ситуация в ряде американских городов требует жёстких мер со стороны федерального правительства. По этой причине он также упомянул, что может послать вооружённые силы в Вашингтон, если возникнет необходимость. Необходимость подобных решений вызвана тем, что власти начали активно бороться с преступностью.

Трамп вводит в Вашингтон национальную гвардию
Трамп вводит в Вашингтон национальную гвардию

Напомним, что Дональд Трамп пообещал освободить Вашингтон от преступности, грязи и отбросов. Республиканец намерен сделать столицы Штатов снова великой. Он добавил, что быстро установил порядок на границе. За последние три месяца не было ни одного нелегала.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar