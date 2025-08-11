Трамп заявил о планах навести порядок в Нью-Йорке, Чикаго и Лос-Анджелесе

Президент США Дональд Трамп собирается продолжить свою кампанию по наведению порядков в крупных американских городах. На очереди в его списке Нью-Йорк, Чикаго и Лос-Анджелес.

«Потом я немного проверю Нью-Йорк. Давайте сделаем это. Давайте сделаем это вместе. Посмотрим, как быстро всё пройдёт, и если понадобится, мы сделаем то же самое в Чикаго, что просто катастрофа. У нас там мэр, который совершенно некомпетентен», — сказал Трамп журналистам.

Также республиканец добавил, что в зоне его внимания окажется и Лос-Анджелес. По его словам, ситуация в ряде американских городов требует жёстких мер со стороны федерального правительства. По этой причине он также упомянул, что может послать вооружённые силы в Вашингтон, если возникнет необходимость. Необходимость подобных решений вызвана тем, что власти начали активно бороться с преступностью.